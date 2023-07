Fiorello: «Viva Rai2! trasloca da via Asiago, se si farà». Le proteste dei residenti. La Rai: «Non risarciremo nessuno». Cosa succede

Polemiche nel quartiere romano di Prati. I protagonisti sono tanti: i residenti della zona, Fiorello con la sua trasmissione «VivaRai2!» e la Rai. I cittadini hanno denunciato di essere ormai stanchi del rumore e di tutto ciò che comporta l'allestimento e lo svolgimento del programma dello showman siciliano che pochi minuti fa ha dichiarato: «Se la trasmissione si farà, non sarà in via Asiago».