Papa Francesco: «La gioia di Dio nasce dal perdono e lascia la pace»

«In vari modi Dio si premura di farci sentire l'abbraccio della sua misericordia, una gioia che nasce dal ricevere 'il perdono e la pacè. Sì, quella di Dio è una gioia che nasce dal perdono e lascia la pace, una gioia che rialza senza umiliare». Lo ha detto Papa Francesco durante l'omelia pronunciata in occasione della domenica della Divina Misericordia nella Basilica di San Pietro. «Fratelli e sorelle, facciamo memoria del perdono e della pace ricevuti da Gesù, ci farà bene... - ha detto il Papa - Mettiamo il ricordo dell'abbraccio e delle carezze di Dio davanti a quello dei nostri sbagli e delle nostre cadute. Così alimenteremo la gioia. Perché nulla può essere più come prima per chi sperimenta la gioia di Dio!».