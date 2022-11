Gerusalemme, esplosioni alla fermata del bus: 1 morto e 19 feriti

Una esplosione si è verificata stamane all'ingresso occidentale di Gerusalemme. La deflagrazione si è verificata nei pressi di una fermata di autobus, in quel momento molto affollata. Il bilancio finora è di una vittima. Un altro feritio versa in condizioni «critiche», ha aggiunto l'ospedale. Nei due attentati palestinesi avvenuti oggi a

Gerusalemme sono rimaste ferite complessivamente 19 persone, ha reso noto il Magen David Adom, equivalente locale della Croce Rossa. Fra i feriti vi sono diversi bambini. In città, ha aggiornato la radio militare, è stato elevato lo stato di allerta nel timore che ci siano altri ordigni in procinto di esplodere