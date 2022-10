Milano Fashion Week, arriva anche la moda dell'Arabia Saudita con "Saudi 100 brands"

Si è da poco conclusa la fashion week di Milano e tra le novità ha destato molto interesse l’iniziativa “Saudi 100 Brands”. Abbiamo incontrato il Ceo dellaion, del Fashion Commissministero della Cultura saudita, Burak Cakmak che al Messaggero ha raccontato come è nata questa avventura e che cosa significa per il Paese.

«E’ la prima volta che una nuova generazione di designer pionieri dell’Arabia Saudita espone a Milano le loro collezioni. La Fashion Commission dell’Arabia Saudita ha allestito uno showroom completamente dedicato al mondo della moda saudita con le collezioni del programma “Saudi 100 Brands” della Commissione. Lo scopo dell’evento era quello di accendere i riflettori sulla cultura dell’Arabia Saudita - con un ricco patrimonio di moda e di talenti locali - e aumentare la consapevolezza su come il Regno e il settore della moda continui a crescere e ad evolversi. La forza dell’industria della moda saudita viene dalla sua gente e sostenere il talento emergente è la chiave per sviluppare una fiorente scena della moda: non puoi fare l’uno senza l’altro».