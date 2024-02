Protesta animalista durante la sfilata di Fendi alla Milano Fashion Week

Blitz animalista alla Milano Fashion Week. Durante la sfilata di Fendi un'attivista si è lanciata sulla passerella senza maglietta, sventolando un cartello con scritto: «Gli animali non sono vestiti» e «Indossa la tua di pelle». Il gesto è stato subito rivendicato dall'associazione Peta (People for the Ethical Treatment of Animals).

L'attivista è stata subito bloccata dalla security dello show, ma il momento è stato comunque immortalato. Peta ha postato online il video dell'azione di protesta contro l'utilizzo di pellicce da parte del marchio romano.

Lo scorso settembre erano stati sempre gli animalisti di PETA a piombare sulla passerella della sfilata di Gucci in occasione della passata Fashion Week milanese.