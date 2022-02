Sygmund per Zucchetti: l’interlocutore ideale per la salute dei dipendenti

Sygmund, la piattaforma online di sostegno psicologico creata da un team di professionisti con esperienza pluriennale nel campo della psicologia del lavoro amplia ulteriormente l’offerta Zucchetti in ambito welfare, salute e sicurezza per il personale delle aziende

Per aiutare le imprese a ridurre i rischi psicosociali e lo stress da lavoro correlato è nata la sinergia tra Sygmund, la piattaforma online di sostegno psicologico gestita da una struttura sanitaria vigilata dall’Ordine degli Psicologi, e le soluzioni di gestione del personale di Zucchetti, prima azienda italiana di software. In pratica il portale di Sygmund, mediante il quale lavoratrici e lavoratori possono entrare in contatto con uno psicologo h24 e da ogni luogo grazie a un semplice collegamento Internet, si integra nell’offerta di applicazioni Zucchetti in tema di supporto e attenzione al benessere dei collaboratori, sia sul piano del welfare che su quello della salute e della sicurezza nell’ambiente di lavoro.

Alessandro De Carlo, founder di Sygmund: “Sygmund ha il vantaggio di presentarsi come un unico interlocutore per le aziende, offrendo prestazioni garantite da una struttura sanitaria e da un comitato scientifico che assicura affidabilità e segreto professionale. La piattaforma, basata su tecnologia proprietaria realizzata ad hoc, permette di accedere a psicologi che operano secondo un esclusivo metodo d’intervento, basato su ricerca scientifica. Sygmund permette alle aziende di attivare un servizio di sportello psicologico senza limiti di accesso e anche di proporre alle persone percorsi di supporto psicologico individualizzato. La partnership con Zucchetti ci dà la possibilità di inserire questi servizi all’interno della sua offerta HR, con il vantaggio per le imprese di attivare un ulteriore strumento digitale per la gestione del personale e per la tutela della salute all’interno della suite di cui già dispongono”.

Luca Stella, innovation manager BU HR di Zucchetti: “L’obiettivo di Zucchetti è sempre quello di fornire ai clienti le soluzioni più complete e innovative del mercato; abbiamo sviluppato internamente, anche mediante il supporto di alcune società del nostro gruppo, un’offerta che copre tutti gli aspetti legati alla salute e alla sicurezza sul lavoro, al welfare e alla formazione, con particolare attenzione nell’ultimo periodo a ciò che riguarda il benessere dei dipendenti, l’analisi del clima aziendale e i rischi legati allo stress da lavoro correlato. L’integrazione delle nostre applicazioni con Sygmund consente alle imprese di rispondere anche all’esigenza di promuovere la salute psicologica di chi lavora per loro, all’interno di un contesto digitale, sicuro e facile da utilizzare”.

Nella Giornata Internazionale della Salute Mentale, tenutasi lo scorso ottobre, è emersa una stretta correlazione tra il benessere psicologico generale e il benessere sul luogo di lavoro (quasi l’85% delle persone intervistate), mentre praticamente la metà del campione interpellato ha dichiarato di manifestare frequenti problemi di ansia e insonnia per motivi legati al lavoro (fonte: BVA Doxa).

Nonostante le aziende siano a conoscenza di questa criticità relativa ai propri dipendenti, soltanto il 55% di esse ha affermato di considerarla una priorità e di avere una strategia a riguardo (fonte: Global Wellbeing Survey 2021).

L'articolo Sygmund per Zucchetti: l’interlocutore ideale per la salute dei dipendenti proviene da WeWelfare.