Casagit Salute e il Consiglio nazionale dell’Ordine professionale degli psicologi hanno stipulato una convenzione che prevede, tra le misure, una scontistica del 20 per cento sulle tariffe delle prestazioni

Sono oltre millesettecento gli psicologi in Italia che hanno aderito alla convenzione stipulata tra Casagit Salute e il Consiglio nazionale dell’Ordine professionale che prevede una scontistica del 20 per cento sulle tariffe delle prestazioni.

L’accordo è stato sottoscritto attraverso l’Osservatorio Salute e Lavoro di Casagit Salute, coordinato da Andrea Artizzu, Giorgio Pacifici e Tiziana Sapienza e offre la possibilità di usufruire di agevolazioni rispetto ai servizi di supporto psicologico e di psicoterapia.

Il numero totale dei convenzionati è 1704. Per sapere se uno psicologo aderisce al programma, è sufficiente inserire il proprio nominativo nell’area riservata a questo link. È inoltre possibile effettuare la ricerca di professionisti convenzionati per province: in questo caso si aprirà un elenco con nominativi, indirizzi e contatti.

L'articolo Casagit e Ordine psicologi: riduzione del 20% sulle prestazioni per il benessere mentale proviene da WeWelfare.