Rodacciai per i suoi dipendenti: fino a 700euro di premio contributivo

Rodacciai, già Top Job Best Employers, premia i suoi dipendenti per le energie impiegate durante il 2021. Un vero e proprio investimento sulle risorse umane e sulla loro soddisfazione che comporterà per l’Azienda un impegno economico complessivo di oltre 600.000€

La popolazione lavorativa di Rodacciai ha ricevuto con il cedolino del 10 marzo un premio retributivo direttamente dalla Presidenza, che si aggiunge a quanto si potrà ottenere dal sistema incentivante, frutto della contrattazione integrativa. Un segnale tangibile di riconoscenza per l’impegno e il lavoro svolto nel 2021; un anno davvero particolare che, tuttavia, ha consentito all’Azienda di raggiungere ottimi risultati che saranno certificati con il bilancio ufficiale.

Rodacciai, con sede a Bosisio Parini (LC), è una delle industrie metallurgiche più importanti d’Europa che per il secondo anno consecutivo ha conquistato il sigillo di qualità Top Job Best Employers. Con una produzione di circa 290.000 tonnellate l’anno in acciai automatici, legati e inossidabili, conta un fatturato di 450 milioni di euro e 730 collaboratori.

Come già era accaduto nel 2018, questa somma individuale rappresenta per il Presidente Gianluca Roda un messaggio preciso: «Abbiamo attraversato un biennio pieno di incognite a causa di una pandemia inaspettata e lunga. A fronte di un 2020 davvero difficile, nel 2021 il Paese e le Aziende si sono adeguatamente attrezzate per affrontare con efficacia la problematica sanitaria ed economico-sociale. Rodacciai è stata capace di sfruttare sapientemente una ripresa del mercato interno ed internazionale riuscendo così ad ottenere ottimi risultati. È dunque mio desiderio condividere, non solo a parole, questa soddisfazione con coloro che, tutti i giorni, prestano con passione e competenza la propria opera».

Aggiunge Mauro Califano, HR Director di Rodacciai: «Il valore del premio declinato in modalità ponderata si concentra nella fascia tra i 500 e 600€, fino a raggiungere i 700€. Il dato è scaturito dal parametro che misura l’effettiva partecipazione alle attività aziendali intersecato dal livello di responsabilità derivante dal ruolo ricoperto. In sintesi, un premio riferito al concreto contributo in termini di energie, passione e competenze messi in campo anche nei momenti più complessi».

Rodacciai, peraltro, sta già applicando una serie di benefit aziendali che riguardano l’area del Welfare, attraverso apposita piattaforma. Tra le varie iniziative: permessi per visite mediche, borse di studio che raggiungono un valore massimo di 900€ per studenti di scuole secondarie di secondo grado e studenti universitari; vengono inoltre considerati 5 giorni retribuiti per le attività inerenti a cicli di studi ordinari e sono stati aggiunti 30 giorni di calendario per il trattamento in caso di malattia e infortunio; per i congedi parentali è stata prevista una ulteriore giornata di permesso retribuito.

