Previdenza complementare: nuovo mercato potenziale per categorie di dipendenti pubblici

Assoprevidenza: per talune categorie di dipendenti pubblici l’adesione collettiva a fondi aperti può rappresentare una soluzione al rischio di ritrovarsi a fine carriera con una pensione inadeguata. La testimonianza del SIM-Sindacato Italiano Militari Carabinieri al seminario di Assoprevidenza per la presentazione del libro “I fondi pensione nel pubblico impiego” del professor Francesco Vallacqua

I dipendenti pubblici non sono al riparo dal rischio di ritrovarsi a fine carriera con una pensione inadeguata, ben lontana dall’ultimo stipendio percepito. Inoltre nel pubblico impiego la sensibilità previdenziale è meno diffusa rispetto al settore privato. Nell’ambito di particolari categorie di dipendenti pubblici non contratualizzate, tuttavia, sta aumentando, sia pure faticosamente, l’attenzione per il secondo pilastro previdenziale. In particolare i carabinieri, dopo attente riflessioni tecniche, sono proiettati a realizzare un’adesione collettiva a un fondo aperto, come ha testimoniato Giuseppe Bonadonna, Presidente del SIM-Sindacato Italiano Militari Carabinieri, partecipando all’evento I fondi pensione nel pubblico impiego, organizzato da ASSOPREVIDENZA a Milano, presso la libreria Egea.

La presentazione del libro del professor Francesco Vallacqua su questo tema sinora poco dibattuto è stata l’occasione per un approfondimento – moderato dal presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello – cui hanno preso parte, con lo stesso prof.

Vallacqua, Giuseppe Bonadonna del SIM, il magistrato Cosimo Ferri e Claudio Pinna di AON.

“Non tutte le categorie di lavoratori pubblici – ha sottolineato Corbello – hanno caratteristiche che si attaglino a risolvere il problema della “seconda pensione” aderendo in forma collettiva ai fondi pensione aperti; ma per quante possono farlo, com’è il caso dei Carabinieri e delle Forze Armate in generale o dei Magistrati questa soluzione appare ottimale e senz’altro da incoraggiare”.

