Assoprevidenza: al webinar Anselmi (COVIP) per discutere di IORP II

Assoprevidenza: Anselmi (COVIP) parteciperà al webinar per discutere dell’attuazione della normativa europea, appuntamento il 12 ottobre alle ore 11.00

L’attuazione in Italia della normativa IORP II, che regola a livello europeo i fondi pensione, è il tema del Webinar organizzato da Assoprevidenza con il sostegno di Deloitte Consulting SRL, membro del Club dei Partners dell’Associazione che si terrà il 12 ottobre prossimo dalle ore 11 alle ore 12.30.

Aperto dalla relazione della Direttrice Generale di COVIP Lucia Anselmi dopo il saluto del presidente di Assoprevidenza Sergio Corbello, il webinar approfondirà le problematiche operative e le soluzioni finora realizzate per dare applicazione alla disciplina IORP II. Interverranno per i fondi pensione Maurizio Agazzi (Cometa) e Vincenzo Liso (Mario Negri), per Deloitte Giovanni di Marco, Giorgio Orsillo e Sabrina Spigarelli, conclusioni di Angelo Pandolfo di Fieldfisher Italia.

PROGRAMMA

11,00: Saluti e apertura dei lavori

Sergio Corbello, Presidente Assoprevidenza

11,05: Il quadro regolamentare derivante da IORP II: le indicazioni applicative della Vigilanza

Lucia Anselmi, Direttore Generale COVIP

11.25: Due Direttori Generali alla prova dell’attuazione della disciplina IORP II, rispettivamente nell’ambito di un fondo negoziale e di un fondo preesistente

Maurizio Agazzi, Direttore Generale Fondo pensione Cometa

Vincenzo Liso, Direttore Generale Fondo pensione Mario Negri

11.45: Il ruolo della consulenza a supporto dei fondi pensione per l’attuazione della disciplina IORP II

Giovanni Di Marco, Deloitte Partner

12,00: Principali rischi da mappare e monitorare: focus su quelli d’investimento

Giorgio Orsillo, Deloitte Senior Manager

L’attività di investimento “liability driven”

Sabrina Spigarelli, Deloitte Senior Manager

12,20: Conclusioni

Angelo Pandolfo, Partner e Responsabile del dipartimento Pension and Health Insurance di Fieldfisher Italia

L’accesso è libero, gratuito e aperto anche alla partecipazione di terzi interessati al tema. Per l’adesione è necessaria una email di conferma.

