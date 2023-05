Assoprevidenza allarga il Club con gli azionisti eco-sostenibili di Nummus.Info

Nummus.Info entra a far parte del Club dei Partner di Assoprevidenza, l’Associazione italiana per la previdenza e l’assistenza complementari. Il Club riunisce i sostenitori della diffusione della cultura previdenziale e del welfare in Italia

Nummus.Info è una società di consulenza, costituita nel 2013 per assicurare un valido supporto al monitoraggio di portafogli d’investimento, sia mobiliari, sia immobiliari, fornendo analisi obiettive circa i diversi rischi finanziari assunti e le performance ottenute.

Dal 2016 Nummus.Info avvia anche il monitoraggio etico e sostenibile dei portafogli, analizzando opportunità/criticità dei titoli in portafoglio dal punto di vista ESG. Gli Azionisti di Nummus.Info si connotano da sempre per particolare sensibilità ai temi etico-sostenibili, circostanza che ha consentito alla Società di specializzarvisi, sviluppando questo servizio e rendendolo personalizzato, con un grado di dettaglio forse unico sul mercato. Nel 2021, per primo in Italia, ha sviluppato un modello proprietario per l’analisi degli investimenti in Private Markets, in grado di esprimere una valutazione ESG su prodotti di Private Equity/Debt, Venture Capital, Infrastrutture e Real Estate.

Con il supporto di diversi enti istituzionali, nel 2022 Nummus.Info ha avviato il dialogo con numerose imprese italiane cercando di diffondere l’importanza dei principi di sostenibilità, pur nella riconosciuta difficoltà di attuazione.

La compagine sociale promotrice del progetto è costituita da investitori istituzionali, professionali e «pazienti»:

Fondazione Santi Francesco d’Assisi e Caterina da Siena – CEI, Roma – 42,79%

Istituto Atesino di Sviluppo (ISA) S.p.A., Trento – 35,65%

Lambriana Fondazione per attività religiose e caritative – Diocesi di Milano, Milano – 10,78%

Società Cattolica di Assicurazione, Verona – 10,78%

