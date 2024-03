OMRON riceve il Pride Index per l’inclusività in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030

OMRON è orgogliosa di annunciare di aver ricevuto per il sesto anno consecutivo il riconoscimento di Gold Standard Workplace del PRIDE Index. Il PRIDE Index, sviluppato da “Work with Pride”, valuta le aziende e le organizzazioni per le loro iniziative relative alle minoranze, compresa la comunità LGBTQ+

Il PRIDE Index che ha premiato OMRON Corporation, uno dei leader mondiali nel campo dell’automazione, valuta le iniziative relative all’inclusione LGBTQ+ in cinque aree chiave: politica, rappresentanza, ispirazione, sviluppo, coinvolgimento ed empowerment.

Le principali iniziative di OMRON relative all’inclusione:

1. Creazione di comitati e hotline per le molestie e le questioni relative alla diversità in tutte le sedi aziendali in Giappone.

2. Implementazione della formazione sui diritti umani per tutti i dipendenti, con un focus sulla promozione della comprensione e dell’inclusività verso le comunità LGBTQ+.

3. Diffusione regolare delle informazioni per migliorare la comprensione delle tematiche LGBTQ+.

4. Revisioni del programma per includere i partner dello stesso sesso nella definizione di coniuge nei programmi delle risorse umane, nelle normative e nei programmi di welfare (implementati nel marzo 2019).

5. Revisione dei programmi di benefit e HR per riconoscere le unioni di fatto come parte della definizione di famiglia (in vigore da aprile 2021).

OMRON, che conta circa 29.000 dipendenti in tutto il mondo e offre prodotti e servizi in circa 120 paesi e regioni, si impegna a diventare un gruppo aziendale che abbraccia la diversità e consente a tutti gli individui di dimostrare pienamente la propria capacità, potenzialità e unicità.

Questo impegno è in linea con la filosofia aziendale del “Respect for all” e con la missione volta a migliorare la vita delle persone, contribuendo a una società migliore attraverso le sue attività. OMRON continuerà a creare un ambiente che permetta a tutti i suoi dipendenti di prosperare e contribuire all’innovazione, promuovendo così una società migliore e sostenibile in cui individui e aziende possano crescere insieme.

Inoltre, tali iniziative contribuiscono al conseguimento degli Obiettivi per lo sviluppo sostenibile (OSS), obiettivi globali fissati per il periodo 2016-2030, come documentato nell’Agenda 2030 per lo sviluppo sostenibile adottata al vertice delle Nazioni Unite nel settembre 2015. favorendo luoghi di lavoro inclusivi e promuovendo l’innovazione.

L'articolo OMRON riceve il Pride Index per l’inclusività in linea con gli obiettivi dell’Agenda 2030 proviene da WeWelfare.