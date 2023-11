MetLife. La storica compagnia di assicurazioni premiata per inclusione, parità di genere e multiculturalismo

I valori di di Diversity & Inclusion di MetLife sono stati riconosciuti da Seramount in ben quattro classifiche

MetLife – Metropolitan Life Insurance Company, una delle maggiori e storiche compagnie che forniscono assicurazioni – ha annunciato di aver ottenuto numerosi riconoscimenti da Seramount, società di servizi professionali strategici e di ricerca dedicata al supporto di realtà lavorative di eccellenza e inclusive, per le sue politiche di assunzione, i programmi di sviluppo dei talenti, la cultura aziendale e la promozione di un luogo di lavoro basato sull’inclusività.

“In MetLife, ci impegniamo a creare un ambiente inclusivo, in cui poniamo attenzione alle esigenze di tutti i nostri colleghi e riconosciamo le loro caratteristiche e prospettive individuali”, ha dichiarato Cindy Pace, Chief Diversity and Inclusion Officer globale di MetLife. “È un onore essere premiati da Seramount, considerato il nostro continuo impegno a diffondere una cultura inclusiva in linea con gli obiettivi aziendali”.

Seramount, per determinare l’inserimento di MetLife nei propri indici e classifiche, ha preso in esame responsabilità della leadership, pratiche e programmi di MetLife focalizzati sul DEI (Diversity, Equity and Inclusion). Tra questi progetti compaiono nuove iniziative come MOMENTUM, che amplia le reti di inclusione di MetLife e si concentra sui temi più importanti per i dipendenti, ed EXCELERATE, il programma di valorizzazione dei talenti guidato dal CEO per favorire i valori della diversità nel futuro gruppo di leadership aziendale.

Quest’anno MetLife è stata nominata nelle seguenti classifiche e indici Seramount 2023:

• Global Inclusion Index: MetLife si è aggiudicata un posto nell’indice di quest’anno per diversi Paesi in cui opera, tra cui Australia, Brasile, Cile, Cina, Colombia, Francia, India, Irlanda, Italia, Giappone, Messico, Portogallo, Romania, Spagna, Emirati Arabi Uniti e Regno Unito.

Il risultato è stato determinato dagli sforzi e dall’impegno dell’azienda riguardo alle buone pratiche di selezione, sviluppo e retention delle persone, agli aspetti demografici e alla cultura aziendale.

• Inclusion Index: per il quarto anno consecutivo, MetLife ha conseguito lo status di Leading Company. Per ottenere un posto nell’Inclusion Index sono stati riconosciuti gli sforzi e l’impegno di MetLife nelle buone pratiche di selezione, sviluppo e retention, nella cultura aziendale e negli aspetti demografici e di trasparenza.

• Top Companies for Executive Women: per il sedicesimo anno consecutivo, MetLife è stata inserita in questa classifica, guadagnandosi una posizione nella Hall of Fame per oltre 15 edizioni. MetLife è stata valutata su ogni aspetto di crescita professionale delle donne, tra cui l’avvicendamento programmato, l’assegnazione di ruoli di responsabilità rispetto all’andamento economico, la parità retributiva, i programmi di supporto e di flessibilità.

• Best Companies for Multicultural Women: MetLife è stata premiata per il sesto anno per i suoi sforzi nel promuovere un ambiente di lavoro inclusivo. Seramount ha valutato il profilo del personale, i processi di selezione, sviluppo e retention, nonché la cultura e la responsabilità aziendali di MetLife.

L'articolo MetLife. La storica compagnia di assicurazioni premiata per inclusione, parità di genere e multiculturalismo proviene da WeWelfare.