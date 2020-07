E-meeting Percorso Ricostruzione Impresa: welfare dopo Covid-19

Fortune Italia insieme a Wewelfare.it e AIDP promuovono l ‘e-meeting del Percorso Ricostruzione Impresa – Welfare: Il futuro del Welfare dopo il Covid-19, per discutere di protezione sociale dei propri dipendenti/collaboratori e della loro sicurezza

Le testate giornalistiche Fortune Italia, Wewelfare.it e AIDP – Associazione Italiana Direttori del Personale promuovono l’e-meeting Percorso Ricostruzione Impresa – Welfare: Il futuro del Welfare dopo il Covid-19 che si terrà il 15 luglio alle ore 11:00 sulla pagina Linkedin e Facebook di Fortune Italia.

L’emergenza sanitaria si è trasformata in emergenza economica mondiale. Le aziende stanno riprendendo lentamente le attività produttive, alcune non hanno mai smesso, ma oggi sempre più uno dei temi principali di discussione per un’azienda risulta essere quello della protezione sociale dei propri dipendenti/collaboratori e della loro sicurezza.

Il welfare aziendale che avevamo visto svilupparsi dopo la legge di stabilità del 2016 sembra destinato a somigliare poco a quello che si affermerà dopo il Covid-19.

Fortune Italia nel suo 1° appuntamento del Percorso €œRicostruzione Welfare vuole capire come le aziende si comporteranno su questo tema; discuteremo di quanto le operazioni di saving incideranno sulle risorse da destinare al benessere dei dipendenti, del cambiamento dei bisogni dei lavoratori e delle loro famiglie, di quanto impatterà la contrattazione nazionale e di secondo livello nei nuovi piani di welfare aziendale.

Il nuovo contesto di mercato post pandemia impone infatti una riflessione sull’€™appetibilità dei pacchetti di flexible benefits, come sul ruolo che avranno i provider di welfare aziendale e sulla nuova dimensione delle compagnie di assicurazione, banche, emettitori di voucher, €œpiattaformisti€ e consulenti aziendali.

Si potrà parlare di facilitatori della ripresa produttiva e partner delle aziende italiane per il benessere organizzativo dei loro dipendenti?

Ne discutiamo con:

Marco Bentivogli, Componente Commissione Intelligenza Artificiale Mise

Donatella De Vita, Global Head of Development, Learning, Engagement and Welfare Pirelli

Luca Pesenti, Professore Associato di Sociologia Generale, Facoltà di Scienze Politiche e Sociali dell’Università Cattolica del Sacro Cuore

Giovanni Scansani, Co-Founder & Advisor Valore Welfare

Livia Turco, Presidente Fondazione Nilde Iotti

Modera

Marco Barbieri, Direttore Responsabile Wewelfare.it

