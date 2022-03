Doctolib Italia. Tecnologia inclusiva per la sanità di domani

Doctolib Italia è stata premiata dal Best Places To Work® nella classifica Employers of Choice 2022. Formazione, inclusività e fiducia al centro dei piani di welfare

Doctolib Italia, la tech company italo-francese al servizio della salute che permette ad ogni cittadino un contatto semplice e rapido con il proprio medico, aiutando tutto il personale sanitario a gestire meglio il lavoro di ogni giorno, è lieta di annunciare che a pochi mesi dal suo ingresso in Italia è stata premiata dal Best Places to Work® e inserita nella classifica Employers of Choice 2022, ottenendo questa prestigiosa Certificazione nel nostro paese.

Il team di Doctolib Italia ha sede a Milano con un secondo ufficio a Roma. Dal suo arrivo in Italia lo scorso ottobre, Doctolib ha ora uno staff di 212 persone, la metà delle quali sono donne, e sta costruendo un centro Tech a Milano, per rispondere alle esigenze degli utenti sia globali che locali. Negli ultimi mesi, l’azienda si è espansa anche in altre regioni italiane come la Campania e il Piemonte e prevede di continuare il suo sviluppo in modo più capillare, in particolare in Toscana, Veneto ed Emilia-Romagna. Nel 2022 Doctolib assumerà 200 nuovi talenti, soprattutto per le figure di contatto con gli utenti e l’ambito tech. Nuovi talenti dedicati ad avere un impatto positivo sulla sanità italiana.

Dal suo arrivo a fine 2021, l’azienda ha attivato politiche di gestione e valorizzazione delle risorse umane per essere al fianco dei suoi dipendenti anche in un momento storico particolare legato alla pandemia globale. Lo staff di Doctolib ha potuto contare, infatti, su un programma di iniziative pensato per garantire il benessere, tra cui iniziative speciali dedicati ai genitori, proposte legate allo sport e al tempo libero, così come la possibilità di ottenere scrivanie e sedie per attrezzare in modo agevole la propria postazione di casa.

Inoltre, ci sono numerosi programmi di formazione, tra cui una formazione speciale di tre mesi per i nuovi dipendenti e un programma di formazione continuativa specifico per tutti i dirigenti. Doctolib Italia ha deciso, inoltre, di rendere tutto il proprio personale azionista dell’azienda dando a tutti delle stock option nella società: tutti i Doctoliber hanno una mentalità da imprenditori e con il proprio lavoro contribuiscono, partecipano e hanno a cuore il successo dell’azienda.

“In Doctolib mettiamo i dipendenti al centro del nostro sviluppo. Ci concentriamo sulla comprensione dei loro bisogni e delle loro competenze per offrire loro il posto migliore per prosperare. Diamo la possibilità a tutti i nostri dipendenti, di qualsiasi livello, di prendere iniziative e decisioni impattanti. Lanciare una nuova azienda in un paese richiede, infatti, il coinvolgimento di tutti” commenta Nicola Brandolese, CEO di Doctolib Italia, aggiungendo: “Siamo estremamente fortunati a lavorare nella sanità. È un settore straordinario in cui innovare perché la sanità è un bene comune. Fare in modo che tutti i cittadini possano accedervi facilmente e velocemente è una missione straordinaria su cui stiamo solo iniziando a lavorare. Sono orgoglioso dell’azienda che stiamo costruendo in Italia e di tutte le menti creative, innovative e imprenditoriali che si sono unite a noi e si uniscono ogni mese.”

L'articolo Doctolib Italia. Tecnologia inclusiva per la sanità di domani proviene da WeWelfare.