Digitalizzazione: seminario Mefop sulla sfida del welfare integrativo

Mefop promuove per il 7 ottobre alle ore 10 un seminario gratuito online sul tema della digitalizzazione documentale, futura risposta del welfare integrativo ai bisogni delle persone

Secondo Mefop SpA (società per lo sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione) i board di fondi pensione, fondi sanitari ed enti bilaterali insieme ai service amministrativi e gestionali devono immaginare una piena integrazione dei sistemi offrendosi all’iscritto come un unico strumento di tutela. Il seminario rappresenta un’occasione per discutere e ragionare delle possibili sinergie – seppure con le dovute differenze strutturali – tra i diversi strumenti di welfare. Enti istituzionali che, seppur fortemente differenti, sono accomunati dal fine ultimo che è la massima soddisfazione dell’interesse dell’iscritto.

PROGRAMMA 10.00 Saluti iniziali Mefop 10.10 L’integrazione degli strumenti come prospettiva di sviluppo Andrea Testi, Mefop 10.30 La costruzione di ecosistemi digitali a favore dei cittadini Stefano Stravato, Fifth beath 10.50 Dibattito 11.00 LA PAROLA AGLI OPERATORI DI MERCATO Innovazione, servizi cloud, digitalizzazione e web intelligence, strumenti di data analysis: strumenti e servizi a valore aggiunto a supporto dell’attività di controllo e monitoraggio. Ne parlano: Kirey group Wide Care services 12.00 LA PAROLA AGLI INVESTITORI ISTITUZIONALI Creare un unico punto di contatto, definire meglio le coperture offerte in funzione dei bisogni del lavoratore, creare economie di scala e di scopo Ne parlano: Il progetto Welfare Moda Gianmario Casati, Sanimoda e Fabio Cappuccio, Previmoda Il welfare del settore delle imprese esercenti servizi di Pulizia, Servizi Integrati/Multiservizi Augusto Monachesi, Asim e Simone Carusi 13:00 Chiusura dei lavori

