Aon Report Benefits and Trends Italia: per l’85% il datore di lavoro è responsabile del benessere

Aon, azienda leader nell’intermediazione assicurativa e nella consulenza per la gestione dei rischi, ha pubblicato la terza edizione del Report Benefits and Trends Italia, un’indagine condotta su un campione di 5.000 aziende, internazionali e PMI, rappresentative del tessuto imprenditoriale italiano

Realizzata dalla Divisione Health & Benefits di Aon Italia, che osserva i cambiamenti del mondo del lavoro e fornisce soluzioni che hanno l’obiettivo di aumentare i livelli di benessere delle popolazioni aziendali, la ricerca analizza come i datori di lavoro stiano rispondendo alle nuove esigenze dei lavoratori, attraverso politiche aziendali di benefit e people management in tema di wellbeing, welfare, previdenza e coperture assicurative.

Grandi eventi socio-culturali come i conflitti internazionali, l’inflazione, gli strascichi della pandemia e l’iper-digitalizzazione stanno, infatti, profondamente modificando la visione tradizionale del lavoro, avendo un impatto sulle priorità dei lavoratori – soprattutto quelli più giovani – che oggi ricercano dalla propria occupazione maggiore flessibilità, crescente autonomia e un miglior equilibrio tra vita privata e professionale.

Le persone risultano, infatti, sempre più disposte a cambiare lavoro per raggiungere una maggiore soddisfazione personale, economica e lavorativa rendendo necessario, per le aziende che vogliono essere competitive sul mercato, investire in piani di Wellbeing capaci di aumentare il livello di benessere del personale, dare maggiore solidità economica, rafforzare il senso d’appartenenza all’azienda e la collaborazione tra colleghi, costruendo un nuovo rapporto di fiducia con i propri dipendenti.

Secondo i risultati della ricerca, il 79% delle organizzazioni conferma di avere una strategia di Welfare o di avere intenzione di implementarla, mentre il 50% degli intervistati ha riscontrato un ritorno positivo in termini di attrattività di talenti, motivazione, engagement e attaccamento all’azienda. In particolare, i servizi maggiormente presenti volti a implementare il supporto economico e a migliorare il cosiddetto “work-life balance” risultano essere il CAF in ufficio (14%), la palestra aziendale o la possibilità di avere in sede attività di wellness (10%) e il carpooling aziendale (8%).

“Parlare di performance aziendali oggi vuol dire parlare di benessere in ogni sua dimensione: psico-fisica, sociale, professionale e finanziaria. Il Wellbeing è ormai un prerequisito per operare sul mercato. Le aziende che investono in soluzioni personalizzate e tecnologie innovative per il benessere del proprio personale generano un impatto positivo non solo sulla propria forza lavoro, ma anche sul business e sulla società più in generale. In questo senso, stiamo assistendo a un profondo cambiamento della cultura del lavoro dove competitività ed efficienza non sono più il risultato del profitto, ma di una crescente attenzione al benessere”, ha dichiarato Luca Morandi, CEO di Aon Advisory & Solutions.

l’86% dei rispondenti afferma che le aspettative dei dipendenti in ambito welfare sono cambiate e l’85% è d’accordo che il datore di lavoro sia responsabile della salute e benessere dei lavoratori, e possa influenzarne i comportamenti.

nel 59% delle organizzazioni intervistate le polizze assicurative più attivate sono quelle relative al rimborso spese mediche, particolarmente scelte dalle aziende dei settori Assicurativo e Bancario, Chimico e Farmaceutico e Industria/Manufacturing. Seguono le polizze sugli infortuni professionali ed extra-professionali. Ciò rispecchia il bisogno di offrire un sostegno in tema salute ai dipendenti e alle loro famiglie da parte delle aziende, in funzione sussidiaria rispetto al Welfare State.

il 76% delle aziende intervistate ha già attivo un piano di Flexible Benefits o intende implementarlo. Un dato che è cresciuto dall’emergenza COVID-19 e che dimostra come sia aumentata la consapevolezza dei vantaggi sociali e fiscali che questo servizio porta ad aziende e dipendenti, con l’aumento del potere d’acquisto come conseguenza dell’eliminazione del cuneo fiscale, e il miglioramento della conciliazione vita-lavoro che deriva dai servizi previsti dalla normativa Welfare.

il 91% dei rispondenti ritiene importante che vengano sviluppate nuove iniziative di Welfare per i giovani

il 75% sostiene che le soluzioni offerte dalla propria azienda aderiscano alle istanze di tutte le generazioni presenti. In particolare, per le nuove generazioni, le aziende investono in iniziative dedicate principalmente alla promozione della prevenzione (57%), al supporto alla genitorialità (41%) e alla tutela del work-life balance (41%), della mental health e del supporto psicologico (39%).

