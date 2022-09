Aon Italia: al Festival Dive In due eventi per promuovere diversità, equità, inclusione

Aon Plc (NYSE: AON), azienda leader nei servizi professionali a livello mondiale, sostiene anche quest’anno il Dive In Festival, l’iniziativa globale ideata dai Lloyd’s e rivolta alle aziende del settore assicurativo per promuovere la diversità, l’equità e l’inclusione

Il tema dell’ottava edizione del Festival Dive In, che si terrà da oggi, 27 settembre, al 29 , è Building Braver Cultures, per favorire l’adozione di culture e ambienti di lavoro in cui le persone si sentono sicure, apprezzate, rispettate e libere di esprimersi nella forma più autentica.

Aon Italia, da sempre attivamente coinvolta in iniziative DE&I e di wellbeing per i suoi dipendenti, ha organizzato due eventi nell’ambito del Festival, che avranno luogo il 27 settembre presso l’headquarter milanese, con la possibilità di essere seguiti anche in streaming. Nello specifico:

Aon Talk: il coraggio di essere unici dalle 10.30 alle 11.30 con Donato Parma, responsabile HR South Europe di Aon; Eleonora Saladino, Psicologa Positiva; Nicoletta Raggi, Executive Assistant di Aon. Ispirandosi alla struttura del Ted Talk, l’incontro mira a creare uno spazio in cui i colleghi possano condividere la loro unicità. Una dipendente di Aon affetta da Parkinson, condividerà la propria esperienza di convivenza con la malattia grazie alla tecnologia e al coraggio di essersi sottoposta a vari interventi chirurgici al cervello.

Due gambe, tre ruote, quattro zampe – Storie di coraggio, crescita e successo dalle ore 11.30 alle 13.00, con Vittorio Scala, Country Manager di Lloyd’s in Italia, Alberto Saiu, rappresentante del Comitato DE&I di Aon Italia, Enrico Guarnerio, CEO di Strategica Group e la partecipazione di Danilo Ragona, designer industriale e imprenditore torinese, Giuseppe Rosafio, capitano della squadra di baseball per non vedenti “Patrini di Malnate” e il suo Labradror di 8 anni Perla. Trasformare la disabilità in un punto di partenza per costruire una storia di successo è un’impresa possibile, grazie alla cultura del coraggio.

Per partecipare a tutti gli eventi del Dive In Festival in programma è possibile registrarsi a questo link.

