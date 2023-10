AICCON lancia l’Atlante dell’Economia Sociale

In occasione della 23esima edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile in corso a Bertinoro (FC) è stato lanciato l’Atlante dell’Economia Sociale promosso da Unioncamere Emilia-Romagna ed AICCON

L’Atlante dell’Economia Sociale vuole essere un punto di informazione e conoscenza quali-quantitativo per osservare nel tempo il valore di un’economia indispensabile per le transizioni che stiamo attraversando. Il progetto di ricerca, rilancia la collaborazione fra AICCON, Centro Studi promosso dall’Università di Bologna, dall’ Alleanza delle Cooperative Italiane e da numerose realtà, pubbliche e private, e uno dei suoi storici soci, Unioncamere Emilia-Romagna.

In occasione della XXIII edizione delle Giornate di Bertinoro per l’Economia Civile è stata presentata una fotografia aggiornata del perimetro e dell’impatto economico-sociale dell’Economia Sociale con l’intento di offrire a ricercatori, imprese cooperative, Terzo Settore e pubblica amministrazione uno strumento utile per rafforzare le proprie strategie nella direzione del Social Economy Action Plan della Commissione Europea.

Le Organizzazioni dell’Economia Sociale rappresentano l’8,8% su totale imprese ed il 9,5% degli addetti. Come evidenzia Guido Caselli, Direttore Centro Studi di Unioncamere Emilia Romagna:“450mila organizzazioni, più dell’industria manifatturiera, 1 milione e 900mila addetti, lo stesso numero di occupati dell’intera filiera metalmeccanica italiana.

Sono sufficienti questi due numeri per raccontare la valenza economica dell’Economia Sociale, ne occorrono altri per misurarne la valenza sociale. Il progetto dell’Atlante ambisce a dare la giusta visibilità sia alla sfera economica che a quella sociale, consapevoli che l’esistenza dell’una è inscindibilmente legata alla presenza dell’altra”.

Paolo Venturi, Direttore AICCON: “Sentivamo l’urgenza di perimetrare e dare evidenza degli aspetti economici e trasformativi dell’Economia Sociale. È’ un progetto strategico aperto ad altri partner nato per aumentare la consapevolezza ed il valore dell’Economia Sociale “dentro” le strategie per lo sviluppo sostenibile.” L’Atlante dell’Economia Sociale rappresenta un passo significativo verso una comprensione più approfondita e un riconoscimento adeguato dell’importanza di questo settore nella nostra società in rapida evoluzione.

