Martedì 28 Maggio 2024, 06:44

Stellantis apre all’aumento della produzione di auto in Italia. Lo fa dopo il pressing asfissiante del governo che da mesi incalza l’azienda affinché investa di più nel Paese che ha concesso un miliardo di incentivi al settore. Bonus cospicui, scattati sabato scorso, che si aggiungono, come noto, ai fondi statali per la Cig. Un paracadute, la Cassa integrazione, che da Nord a Sud sostiene l’occupazione negli stabilimenti tricolore della casa automobilistica, catene di montaggio spesso spiazzate dalla concorrenza delle fabbriche estere del colosso italo francese dove i costi del lavoro sono inferiori.

LE INIZIATIVE

Una moral suasion, quella del ministro delle Imprese Adolfo Urso, che ha dato frutti, visto che ieri, al termine dell’incontro con i sindacati, l’ad Carlos Tavares ha dato il grande annuncio. Dal 2026 - ha spiegato al termine del vertice con Cgil, Cisl e Uil - partirà la produzione a Mirafiori della 500 ibrida. In tempi brevi, ma non ha specificato quando, arriverà anche la versione ibrida della Jeep Compass nello stabilimento di Melfi. Di fatto una mossa importante, attesa dai sindacati e dall’esecutivo che aspettavano al varco l’azienda.

L’ipotesi era circolata nelle settimane scorse, ma senza alcuna conferma ufficiale. Ora il piano diventa reale con un duplice obiettivo per Stellantis: aumentare i volumi produttivi dello stabilimento torinese, che ha dimezzato i suoi numeri nel corso del primo trimestre dell’anno e affrontare il rallentamento del mercato dell’elettrico in Italia e in tutta Europa, con un modello in grado di rispondere al fabbisogno di city car.

L’AMBIZIONE

«L'ambizione - ha sottolineato Tavares - condivisa con il governo italiano è quella di raggiungere un milione di veicoli prodotti in Italia entro il 2030, ma avrà bisogno di un ambiente imprenditoriale favorevole, attualmente condizionato dalle incertezze dell'elettrificazione e dalla forte concorrenza con i nuovi operatori del mercato». Proprio per marcare stretta l’azienda, i sindacati chiedono un tavolo presso la presidenza del Consiglio. Vanno verificati investimenti, tempi e ricadute occupazionali.

Del resto la stretta su Torino si era fatta pressante. Stellantis ha infatti dovuto rimuovere il tricolore dalla 600 prodotta in Polonia e quello della Topolino costruita in Marocco. Non solo, sempre Urso, aveva spinto l’azienda a cambiare in fretta e furia il nome della Nuova Alfa “Milano” in “Junior”, perché non prodotta in Italia ma sempre Polonia. Il tutto per rispettare la legge sul Made in Italy che impone di non dare indicazioni fuorvianti ai consumatori sull’origine dei prodotti. E proprio il tricolore sulle fiancate avrebbe potuto confondere gli acquirenti.

Considerando l’attuale gamma di veicoli disponibili da listino è infatti facile riscontrare che molti di essi vengono prodotti in sedi estere. La iconica Topolino, 100% elettrica, è infatti realizzata nello stabilimento di Kenitra, in Marocco, mentre la nuova 600 ibrida ed elettrica è assemblata a Tychy, in Polonia, fabbrica in cui vedono la luce anche le 500 non elettriche, fino al 2019 erano prodotte anche a Toluca, in Messico.

LE TAPPE

A ridosso della ripresa dei tavoli al Mimit, il gruppo corre ai ripari, puntando ad aumentare di un terzo i volumi di produzione rispetto a quelli attuali (circa 750 mila unità). Sempre ieri, durante la presentazione della Ypsilon Lancia e del ritorno nel mondo del rally, Tavares ha comunque difeso con forza il carattere italiano della Ypsilon, progettata in Italia, ma che sarà prodotta in Spagna. «Nel costo totale di una autovettura - ha detto il ceo - l’assemblaggio pesa non più del 10% e allora ditemi se a caratterizzare il valore di un’auto non sia più il luogo dove viene progettata rispetto che il luogo dove viene assemblata». Poi, in risposta al clamore destato prima dal cambio di nome della Alfa Milano e poi dal sequestro delle Fiat Topolino con la bandierina italiana sulla fiancata ma prodotte in Marocco, Tavares ha detto ironicamente: «Sono certo che il governo greco sarà orgoglioso del fatto che abbiamo chiamato la Lancia Ypsilon». Il fatto che Stellantis abbia dovuto rimuovere le insegne tricolori dalle vetture costruite oltre i confini dimostra comunque che adesso la legge viene fatta rispettare.

Semmai la scelta di riportare a Mirafiori i motori a combustione non sembra però preparare l’impianto per il futuro oltre i 5-10 anni. Le normative europee impongono infatti la fine della produzione delle auto a benzina e diesel entro il 2035. Tavares può quindi solo sperare nel probabile spostamento degli equilibri del Parlamento europeo alle elezioni di giugno. Con una Commissione diversa,gli obiettivi del Green Deal potrebbe essere alleggeriti, dando più tempo alle auto ibride.

In attesa di novità ci si muove su due fronti per presidiare il mercato dell’elettrico e tentare di rianimarlo. Da una parte a luglio sarà commercializzata la nuova Fiat Panda, che con un prezzo tra i 20mila e i 25mila euro, sarà una delle elettriche più economiche in Europa. Dall’altra si aprono le porte ai cinesi. Il gruppo ha firmato un accordo con Leapmotor per distribuire i veicoli del Dragone. La sfida è solo iniziata con l’Europa chiamata a recuperare terreno.