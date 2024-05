Martedì 28 Maggio 2024, 13:13

Dal primo luglio 2024 gli utenti del servizio elettrico “non vulnerabili” che non avranno scelto un operatore del mercato libero, passeranno automaticamente al servizio a tutele graduali per 30 mesi con possibilità di scegliere in ogni momento il mercato libero.

LA TABELLA DEI PREZZI

Arera (l’authority per l’Energia) ha pubblicato la tabella con i prezzi per ciascuna area territoriale dei diversi operatori sulla base dei dati attualmente disponibili relativi al numero di clienti coinvolti. La media ponderata del vantaggio economico garantito dalle offerte di tutti gli operatori oggi è pari a -73 euro all’anno e verrà aggiornata annualmente in funzione del numero di clienti riforniti nel servizio a tutele graduali delle diverse aree territoriali. Tra i quattro lotti che si è aggiudicata Edison Energia, dopo le aste bandite dall’Acquirente Unico, una riguarda tra l’altro due province del Lazio, Latina e Frosinone. Si tratta di una parte della forte presenza della società nelle aree del centro e del sud Italia. Il territorio più rilevante, in questo orizzonte geografico è certamente la Sicilia. Ma anche nel Lazio la presenza del Gruppo Edison viene rafforzata, potendo servire – come detto grazie all’acquisizione dei bandi nelle province di Frosinone e Latina – circa 82.234 nuovi clienti che Edison Energia intende accompagnare in questa fase di transizione verso il mercato libero, aiutandoli a fare chiarezza. Tramite telefonata o recandosi presso i punti Edison delle loro città, gli utenti usufruiranno di servizi di consulenza e scopriranno i vantaggi del mercato libero offerti dall’ecosistema di servizi Edison, potendo fare affidamento sulla rete di tecnici e installatori di Edison Energia sul territorio o contattare il numero verde 800119444 per chiarire ogni dubbio.

FONTI RINNOVABILI

Nel Lazio, Edison vanta anche una forte attività produttiva di energia elettrica da fonti rinnovabili grazie a 7 impianti fotovoltaici per un totale di 8,9 MW installato. Fornisce energia elettrica e gas naturale a diverse aziende ed è presente con propri store e punti vendita su tutto il territorio regionale (40 in totale). I contratti luce e gas residenziali di Edison Energia sono 126mila e quelli per le Pmi 9mila. Un portafoglio clienti che dopo le aste del servizio a tutela graduale finisce quasi per raddoppiare, con gli oltre 82mila nuovi contratti. Attraverso Edison Next, il Gruppo Edison propone un’offerta completa di servizi innovativi, per la gestione sostenibile delle risorse energetiche e ambientali di imprese, terziario e pubblica amministrazione. L’obiettivo è accompagnare clienti e territori nel loro percorso di sostenibilità e transizione ecologica, attraverso una piattaforma di soluzioni innovative ed efficienti per l’ottimizzazione dei consumi e la decarbonizzazione, in cui tecnologia e digitale giocano un ruolo chiave, con l’obiettivo di massimizzare competitività e performance. La presenza di Edison nel territorio laziale si completa anche con la fornitura di servizi a 193 strutture pubbliche e a poli ospedalieri e con il servizio di illuminazione pubblica svolto per 10 Comuni del territorio regionale.

