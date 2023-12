Tredicesime, le simulazioni sugli aumenti (e a chi andranno) e quando arrivano: le tabelle e il calendario

Tredicesima 2023 in arrivo. Ecco le date di pagamento, a chi spetta e come si calcola. Dicembre è il mese della tredicesima mensilità per lavoratori dipendenti e pensionati. Arriva in date diverse a seconda della categoria di appartenenza, mentre il calcolo è lo stesso per tutti: bisogna moltiplicare la retribuzione lorda mensile per il numero dei mesi lavorati e dividere il risultato per 12. Ecco tutto quello che c'è da sapere. A parità di stipendio l'assegno in arrivo sarà più alto di quello dello scorso anno. L'incremento delle tredicesime, secondo un'analisi Confcommercio, è dovuto all'aumento degli occupati (+439mila sul 2022 e +420mila sul 2019 nei primi 10 mesi), agli assegni dei nuovi pensionati, al taglio del cuneo rispetto al passato per almeno 3 miliardi di euro correnti e alla fine (provvisoria) dell'inflazione.