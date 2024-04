Per i lavoratori con reddito fino a 15mila euro è in arrivo nella tredicesima un incremento fino a 80 euro del bonus già previsto per questi redditi.

Irpef e tredicesime, le novità in arrivo

Lo stabilisce una bozza del decreto legislativo di revisione del regime Irpef e Ires atteso domani in cdm.

