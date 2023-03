Le prime modifiche al decreto sul Superbonus, il provvedimento che ha bloccato dallo scorso 16 febbraio la possibilità di effettuare sconti in fattura da parte delle imprese e delle banche, sono sul tavolo. Ma si va verso un cambio di calendario on lo slittamento a mercoledì 29 marzo dell'approdo in Aula del decreto sulla cessione dei crediti del Superbonus. Secondo quanto si apprende da fonti di maggioranza, infatti, all'ufficio di presidenza della commissione Finanze, dove è in discussione il provvedimento, verrà proposta una nuova tabella di marcia in base alla quale il 23 si terranno le votazioni degli emendamenti riguardanti le parti del provvedimento sulle quali è stata raggiunta un'intesa e che sono stati oggetto di riformulazioni del governo. Nel frattempo si lavorerà a un accordo sul nodo dei 19 miliardi di crediti incagliati che verrebbe votato lunedì 27.