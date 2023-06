Si aggiungono dettagli e chiarimenti sulle modifiche del capitolo Superbonus. Ad annunciare le novità per famiglie e imprese è una circolare dell’Agenzia delle entrate. Tra le principali novità c’è dunque la proroga dal 31 marzo al 30 settembre 2023 del termine per fruire della super agevolazione fiscale per gli interventi realizzati sulle unità unifamiliari, a condizione che alla data del 30 settembre 2022 siano stati effettuati lavori per almeno il 30% dell’intervento complessivo (compresi anche i lavori non rientranti nel superbonus).