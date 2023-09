Superbonus, contributo a fondo perduto: domande dal 2 al 31 ottobre. Requisiti e come chiederlo

Superbonus al 90%. Dal 2 al 31 ottobre i contribuenti hanno la possibilità di chiedere il contributo a fondo perduto. L’articolo 9, comma 3 del Decreto Legge n. 176/2022, ha istituito infatti il sussidio economico riservato alle persone fisiche con limitata capacità economica.

Sconti supermercati, elenco completo regione per regione: i negozi divisi per provincia. Liste Pdf per il trimestre anti-inflazione

I fondi verranno erogati a quanti, nel corso del 2023, abbiano effettuato degli interventi edilizi nella propria abitazione principale, per i quali possono ottenere la detrazione Irpef del 90%. Il 22 settembre l’Agenzia delle Entrate ha pubblicato un provvedimento, attraverso il quale è stato diffuso il modello di istanza che deve essere presentato per poter richiedere il contributo. Ecco come fare.