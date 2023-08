Superbonus, ecobonus, bonus giardino, mobili e barriere architettoniche: tutte le agevolazioni per ristrutturare casa

Non solo Superbonus. Sono diverse le agevolazioni che i contribuenti hanno per avviare lavori edilizi e ristrutturare la propria casa. Dal bonus ristrutturazione al Sismabonus, dal bonus barriere architettoniche a quello per i mobili.

Cdm, Meloni ai ministri: «Una Manovra senza sprechi, facciamo scelte politiche»

Dopo che proprio contro i bonus edilizi introdotti dal Governo Conte 2 (compreso il bonus facciate), la premier Giorgia Meloni ha elaborato la sua offensiva più ficcante durante il primo consiglio dei ministri post pausa estiva - sottolineando che «noi dobbiamo occuparci di coloro che, per queste norme, ora rischiano di trovarsi per strada», tradotto: facciamo in modo di trovare più risorse possibile - ecco un quadro delle agevolazioni a cui si può potenzialmente accedere nel corso di quest'anno e del prossimo, il 2024.