Superbonus 70, come avere ancora lo sconto nel 2024. E arriva il nuovo ecobonus al 90% per i redditi bassi. Cosa cambia quest'anno (e per chi)

Anche quest'anno alcuni potranno continuare a usufruire del Superbonus al 90% e al 110%, nonostante la stretta del governo. L'ultimo decreto Milleproroghe ha infatti permesso la prosecuzione limitata dello sconto al 110%, mentre si attende l'arrivo di un nuovo ecobonus al 90% per le fasce di reddito più basse con i fondi del Repower Eu. In ogni caso queste saranno le ultime occasioni per usufruire di uno sconto che il governo ritiene aver danneggiato i conti pubblici senza abbastanza effetti positivi per l'economia nazionale. Vediamo allora nel dettaglio cosa cambia quest'anno e per chi.

29 dicembre di Italo Carmignani