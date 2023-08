Superbonus, via alla proroga per le villette. Ecco come utilizzarlo per i condomini

Per ora la proroga vale solo per le villette. Il Decreto Omnibus approvato dal governo il 7 agosto scorso prevede la proroga «dal 30 settembre 2023 al 31 dicembre 2023 del termine finale entro cui le persone fisiche possono beneficiare del “superbonus 110 per cento” sulle spese sostenute per interventi agevolati, su edifici unifamiliari e unità immobiliari indipendenti e autonome, che alla data del 30 settembre 2022 avevano già raggiunto una percentuale di completamento dei lavori pari almeno al 30 per cento».