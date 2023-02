Sul Superbonus si cambia ancora. Stop alla cessione dei crediti e allo sconto in fattura, già in vigore dopo la pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Quindi cosa cambia ora? Cosa deve fare chi ha già iniziato i lavori? E chi li avrebbe cominciati a breve? Di sicuro ristrutturare case o rifare gli infissi non sarà più così conveniente.