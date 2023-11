Stipendi dicembre, ecco tutti i bonus in busta paga. Sgravi, giorni festivi e fringe benefit: la guida agli aumenti

Sgravi contributivi, maggiorazioni per chi lavora durante i giorni festivi (e le ha previste nel proprio contratto), incremento dell'indennità di vacanza contrattuale per i dipendenti pubblici. Sono diversi i "bonus" che i lavoratori vedranno accreditarsi nella busta paga di dicembre. Una serie di aumenti per la fine dell'anno, oltre alla tredicesima e i premi di produttività per i risultati raggiunti durante l'anno per quegli imprenditori che li prevedono. Questi ultimi nel 2023, così come nel 2022, sono più convenienti per il fatto che sui premi di produttività - o in alternativa sui fringe benefit - si applica una tassazione agevolata. Ecco come cambieranno le buste paga di dicembre.