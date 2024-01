Nel 2024 prestiti meno cari in banca per gli statali che chiedono l'anticipo del Tfs. Cala sensibilmente la spesa per gli interessi dopo che il rendistato generale, l'indice sulla base del quale le banche convenzionate calcolano il tasso da applicare sui prestiti ai dipendenti pubblici, a dicembre è sceso al 3,4%, dal 4,4% di ottobre.