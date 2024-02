Non passa la proroga dello smart working per i lavoratori fragili della pubblica amministrazione. Nemmeno il “veicolo” del decreto Milleproroghe abbatte la disparità di trattamento tra i dipendenti pubblici e quelli privati sulla possibilità di svolgere il proprio lavoro da remoto. Per i primi infatti il diritto allo smart working è scaduto a fine dicembre scorso. Mentre per i privati varrà - per il momento - fino a tutto marzo prossimo.

Assegno di inclusione, pagamenti 15 febbraio: domande accettate, respinte o sospese. Cosa fare. La circolare Inps