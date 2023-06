Il tempo per aderire alla nuova rottamazione delle cartelle esattoriali è sempre meno. Entro il 30 giugno bisogna infatti presentare la domanda all'Agenzia delle entrate-Riscossione o altrimenti non si potrà rientrare nel nuovo round, il «quater», previsto dalla scorsa legge di Bilancio con termine al 30 aprile, poi portato a fine gougno.

Entro il 30 settembre l'Agenzia trasmetterà, ai soggetti che hanno presentato le istanze di adesione, la comunicazione delle somme dovute per il perfezionamento della definizione agevolata. La scadenza per il pagamento della prima o unica rata (originariamente fissata al 31 luglio 2023) è poi slittata al 31 ottobre. Ma come farsi trovare pronti per la scadenza di giugno? Ecco come si accede alla rottamazione e quanto si può guadagnare.