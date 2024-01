Riscatto della laurea, ora diventerà più caro: ogni anno costa oltre 6mila euro. "Prezzo" su del 5,7%: le nuove simulazioni

Sale il costo del riscatto della laurea, rendendo più difficile l’anticipo pensionistico per i giovani e i lavoratori a cui mancano pochi anni per la pensione. L’apposita circolare dell’Inps dovrebbe arrivare oggi, o al massimo entro la fine della settimana. Ma già da ora, per chi fa domanda sul sito dell’ente previdenziale, riscattare gli anni di università costerà con l’opzione agevolata oltre 6mila euro l’anno. Per la precisione quasi 6.100, rispetto ai 5.776 dello scorso anno.