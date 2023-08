Dal 1° settembre tutte le persone che hanno già perso o stanno per perdere il Reddito di cittadinanza potranno iscriversi alla nuova piattaforma online per i corsi di formazione e per stimolare l’incrocio tra domanda e offerta di lavoro (il Sistema informativo per l’inclusione sociale e lavorativa, gestito dall’Inps). Sono i cosiddetti “occupabili”, 230mila nuclei familiari che potranno richiedere il debuttante Strumento di attivazione da 350 euro al mese (al massimo) e riceverlo da quando si formerà la loro classe per un anno. Si tratta di circa 265mila persone, perché tra le 60mila e le 88mila saranno prese in carico dai servizi sociali per varie condizioni di fragilità e riceveranno di nuovo il Reddito fino a dicembre.

Si potrà ottenere il nuovo sussidio legato ai corsi di formazione in quattro step. Il primo è la richiesta all’Inps, con modalità telematiche. Si potranno utilizzare anche i patronati. L’Istituto concede il sussidio da 350 euro dopo aver verificato il possesso dei requisiti e delle condizioni di accesso da parte del richiedente (le persone devono avere tra i 18 e i 59 anni, un Isee non superiore a 6mila euro e rispettare una serie di altri requisiti che saranno previsti anche per l’Assegno d’inclusione). Poi il secondo passaggio. Ci si può iscrivere alla piattaforma Sissl, siglando il patto di attivazione digitale, solo dopo l’esito positivo della domanda, scegliendo almeno tre agenzie per il lavoro tra pubblico e privato.

A questo punto, terzo step, si potrà essere convocati dai centri per l’impiego (con una comunicazione diretta tra Sissl e Cpi) e firmare il patto di servizio personalizzato per poter essere avviati al lavoro o verso un percorso di formazione professionalizzante. In entrambi i casi si ricevono i 350 euro al mese. Dopo la sottoscrizione del patto ci sarà l’iniziativa di attivazione al lavoro, di cui l’Inps acquisirà traccia attraverso il Sissl. Infine, quarto ed ultimo passaggio, c’è l’accredito del sussidio e l’invio del link con le informazioni sul corso di formazione o sulle altre misure di attivazione al lavoro.