Rc auto più bassa e benzina più cara? Le simulazioni: ecco chi ci guadagna (e chi no)

Rc auto. Per alleggerire il costo dell’assicurazione auto in Commissione Finanze della Camera si è discusso della possibilità di eliminare l’imposta provinciale che grava sull’Rc, che varia tra il 12,5% e il 16% del premio base, trasformandola in un’accisa sul carburante. Ma cosa cambierebbe nel concreto se la proposta venisse approvata? Facile.it ha fatto alcune simulazioni scoprendo che se in effetti un minimo di risparmio l’automobilista medio* lo avrebbe (trai i 26 e i 33 euro l’anno), di contro chi percorre molti chilometri, o chi guida veicoli con consumi elevati, potrebbe subire rincari non trascurabili. Ecco i dati.