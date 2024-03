Pensioni, riforma nel 2025? Da Quota 41 all'uscita anticipata, ecco cosa potrebbe cambiare

La riforma sulle pensioni non sarà semplice, neanche nel 2025. Il dossier è da tempo sul tavolo del governo, che ha dovuto posticipare i lavori rispetto alla legge di bilancio 2024. Neanche nell'anno successivo, però, la strada sembra in discesa. L'obiettivo dell'esecutivo è quello di approvare una riforma che renda il sistema più flessibile e con regole che funzionino per anni. Sui tempi è stata la stessa ministra del Lavoro Marina Calderone a spiegare che la riforma «non si farà a breve termine».