Pensioni novembre 2023, quando vengono pagate: il calendario, il cedolino e i conguagli Irpef

Pensioni di novembre in arrivo. Si tratta del penultimo assegno dell'anno. Via da giovedì 2 novembre: come ricorda la Circolare Inps del 22 dicembre 2022 numero 135, i pagamenti sono effettuati, di regola, il primo giorno bancabile del mese o, in alternativa, il giorno successivo se trattasi di giornata festiva o non bancabile. Nel caso di novembre, il primo giorno bancabile è festivo. L’ultimo accredito del 2023 sarà lunedì 1° dicembre, con riferimento alla pensione dello stesso mese. Per la conferma delle date di accredito della pensione nel 2024, bisognerà aspettare la circolare Inps pubblicata di solito a fine dicembre.