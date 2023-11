Pensioni, a dicembre arriva il pagamento del conguaglio: chi ne ha diritto e quanto spetta

Pensioni. L'Inps comunica di aver completato le attività finalizzate a garantire, sulla rata dell'assegno sociale di dicembre 2023, il pagamento del conguaglio. Si riferisce alla rivalutazione definitiva per l'anno 2023, anticipato all'ultimo pagamento dell'anno corrente. La variazione percentuale definitiva calcolata dall'Istat per l'anno 2022, da utilizzare ai fini della perequazione automatica delle pensioni per l'anno 2023, è pari al +8,1%.

Pensioni, rivalutazione: come cambia. Importi e fasce, le simulazioni