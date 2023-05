Pensioni, quali sono gli aumenti annunciati per il 2024: dalla pensione minima a quella per l'invalidità

A seguito della riforma fiscale, arrivano novità per le pensioni. Sono stati annunciati nuovi aumenti nel 2024, alcuni sono già previsti dalla legge, mentre per altri serviranno delle norme ad hoc. Il governo Meloni si è comunque preso l’impegno, assicurando che farà il possibile per riconoscere ai pensionati gli aumenti di cui meritano.

Se da una parte l’inflazione garantirà una cospicua rivalutazione di tutti gli assegni, dall’altra il governo si sta muovendo per alzare l’asticella sulle pensioni minime, includendo questa volta anche le pensioni d’invalidità. E a tutto questo va aggiunta la riforma fiscale che grazie a una revisione dell’Irpef garantirà aumenti - più o meno cospicui - a gran parte dei pensionati.

Imu 2023, tutte le novità: a chi spetta pagare, quando e come fare il versamento, la scadenza della prima rata

Le pensioni, quindi, dovrebbero beneficiare di un nuovo aumento già a inizio 2024, a fronte di un importo che potrebbe adeguarsi sempre più al costo della vita. A tal proposito, vediamo quali sono le ragioni che possono portare a un incremento degli assegni tra qualche mese, provando a farci un’idea delle cifre.