Pensioni, come si andrà nel 2024? Quota 103, Opzione Donna, Ape sociale e anzianità: ecco la guida e le simulazioni

Non cambia nulla per i lavoratori che maturano i requisiti per andare in pensione di vecchiaia (67 anni di età), invece per gli altri che ambivano a lasciare il lavoro nel 2024 con gli altri canali, le novità - a meno che il testo della manovra non cambi - sono tante e significative. Riguardano sia la consistenza dell’assegno, che sarà più basso rispetto alle regole in vigore ora, sia i tempi in cui potranno davvero smettere di lavorare a causa dell’allungamento delle cosiddette finestre. Vediamo perché.