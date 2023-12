Oro e Bitcoin, valori record a dicembre. Cosa sta succedendo sui mercati internazionali e tutti i possibili effetti

I valore di oro e Bitcoin sta rapidamente salendo sui mercati internazionali, per effetto delle ultime dichiarazioni di Jerome Powell, leader della Fed, lette dagli analisti come un prudente sprone a primi tagli al costo del dollaro nel 2024. Il numero uno della Banca centrale Usa ha detto venerdì di ritenere «prematuro concludere con fiducia che abbiamo raggiunto un orientamento sufficientemente restrittivo, o speculare su quando la politica potrebbe allentarsi» e che la Fed è pronta «a inasprire ulteriormente la politica se ciò risulterà opportuno». Ma, ha aggiunto, «le forti azioni che abbiamo intrapreso hanno spostato il nostro tasso di riferimento ben in territorio restrittivo».

Ieri l'oro ha toccato il massimo storico, superando in mattinata i 2.100 dollari all'oncia. Il Bitcoin è invece tornato sopra i 41.000 dollari, sui massimi dall'aprile 2022. Questi trend rialzisti potrebbero continuare nei prossimi giorni. Quali effetti ci saranno, così, sui mercati internazionali?

Ferrari, criptovalute come pagamento per le auto: ora è possibile. Via negli Stati Uniti (poi in Europa)