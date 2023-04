Modello 730 precompilato disponibile da aprile. Scadenze, documenti da conservare e spese detraibili: il pdf

Modello 730 precompilato, il documento sarà disponibile online a partire dal 30 aprile 2023. A confermarlo in una nota è Agenzia delle Entrate. Per l'invidio si avrà tempo fino alla scadenza del 2 ottobre, dal momento che il 30 settembre cade di sabato. Il 730 è il modello per la dichiarazione dei redditi destinato ai lavoratori dipendenti e pensionati. Presenta diversi vantaggi: anzitutto il contribuente non deve eseguire calcoli e poi ottiene il rimborso dell'imposta direttamente nella busta paga o nella rata di pensione; se, invece, deve versare delle somme, queste vengono trattenute dalla retribuzione o dalla pensione.