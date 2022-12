Reddito di cittadinanza, pensioni, bollette, flat tax, cartelle esattoriali, bonus cultura. La Manovra del governo Meloni è attesa dalle ultime tappe di un iter che nelle fasi finali si è rivelato più faticoso del previsto. Solo ieri in tarda serata è arrivata la richiesta di fiducia del governo in Aula alla Camera, in programma alle 20.30 alla Camera, con la prima chiama: le dichiarazioni di voto si svolgeranno a partire dalle 19. Lo ha stabilito la conferenza dei capigruppo di Montecitorio. Il voto finale sul provvedimento è previsto per le 6 del mattino del 24 dicembre.