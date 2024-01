IT Wallet, cosa succede alla carta d'identità cartacea? Vale ancora? Per quanto tempo si potrà usare per viaggiare? La guida completa

Arriva IT wallet, il primo portafoglio digitale libero e gratuito per tutti i maggiorenni. Conterrà i principali documenti del cittadino, e permetterà di avere a portata di smartphone tutto ciò che serve per rapportarsi con la Pa. Quello che oggi è rappresentato da SPID e CIE. Il via libera ufficiale dovrebbe arrivare dopodomani, con l’ok del Consiglio dei ministri al nuovo decreto Pnrr, per accelerare i progetti del piano da poco rimodulato e di cui fa parte anche il wallet, direttamente sull'App Io. Il wallet conterrà inizialmente anche la tessera sanitaria e la carta delle disabilità. Poi sarà contenitore di la patente e successivamente delle carte e deii documenti di aziende private con cui il singolo cittadino ha rapporti. Ma cosa succede alla carta d'identità cartacea?

IT Wallet, via libera mercoledì: dalla carta d’identità alla tessera sanitaria, il portafoglio è digitale. Ecco come funziona