Con l'arrivo del nuovo 730 precompilato è tempo di conteggi per avere tutti i possibili rimborsi fiscali che spettano ad ogni cittadino, anche entro l'estate. Sul sito dell'Agenzia delle Entrate è disponibile da due giorni il modello preimpostato, ma solo a partire dall'11 maggio sarà possibile accettarlo, modificarlo ed eventualmente inviarlo.

Prima si manda, registrando tutte le spese (per lo più mediche e sanitarie), prima si ottengono gli eventuali conguagli (cioè la differenza tra quanto è dovuto al Fisco e quanto spetta) in busta paga o sul proprio conto corrente Iban. In attesa di novità sostanziali in arrivo con la prossima riforma fiscale, è possibile comunque avvalersi delle attuali regole, dimostrando tutte le spese effettuate.