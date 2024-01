Assegno di inclusione, pagamenti a gennaio: 500 euro in arrivo. Il calendario con tutte le date

Corre il nuovo "Reddito di cittadinanza per gli occupabili", ovvero per le persone in condizione di cercare un impiego. Il Supporto per la formazione e il lavoro, partito a settembre nell'ambito dell'operazione di smantellamento del vecchio sussidio anti-povertà, ha incassato fin qui 150 mila domande circa. E per un richiedente su tre sono già partite le erogazioni, per un ammontare di 350 euro al mese. Ieri l'Inps ha ricordato con un messaggio che «l'indennità viene riconosciuta solo a seguito dell'effettiva partecipazione del beneficiario a un'iniziativa di politica attiva».