Ultime ore, soprattutto per autonomi e società di capitale, per pagare diverse tasse, tra acconti e non. Si tratta di Irpef, Ires, Iva, ma anche canone Rai e altre imposte. Fino al 31 luglio 2023, infatti, è possibile effettuare i versamenti di imposte e controbuti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi con la maggiorazione dello 0,4%. A fine mese il gettito Irpef atteso nelle casse dello Stato è di circa 40 miliardi, qualcosa in meno rispetto allo stesso periodo del 2022, quando ne erano entrati 46: vediamo nel dettaglio tutti i versamenti da fare in relazione a quali tasse.