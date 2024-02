Assegno unico, nuova domanda obbligatoria per pagamenti da marzo per chi è passato dal Reddito di Cittadinanza all'Adi

Assegno unico. Febbraio sarà l'ultimo mese di pagamento "automatico" per chi lo riceveva come integrazione al vecchio Reddito di Cittadinanza. Da marzo, invece, anche chi dal Reddito è "migrato" all'assegno di inclusione (Adi), per ottenere il sostegno economico rivolto alle famiglie con figli a carico attribuito per ogni figlio (fino al compimento dei 21 anni e senza limiti di età per i figli disabili) dovrà presentare nuova domanda. Altrimenti non si vedrà accreditato il contributo mensile.

